ОСТАННІ НОВИНИ

Вступ на магістратуру-2021. ЄВІ та ЄФВВ: становили порогові бали

Дарина Романишин

|

Фахові комісій вступних іспитів 2021 року визначили порогові бали «склав/не склав» на ЄВІ та ЄФВВ. Про це повідомили на сайті Міністерства освіти та науки.

«ТЗНПК»  10 правильних відповідей (тестових балів).

«Право»  35 балів.

ЄВІ 12 балів.

Реклама партнерів

Також фахова комісія з блоку «Право» розглянула 63 звернення учасників тестування та додатково дискваліфікувала ще три питання цьогорічного ЄФВВ (№№ 45, 53 та 95). Усім учасникам ці питання будуть зараховані як правильні.

Правильні відповіді до вступних іспитів на магістратуру можна знайти за посиланням: ЄВІ та ЄФВВ.

Дати вступу на магістратуру:

  • з 1 липня – реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів;
  • з 15 липня до 23 липня (18:00) – стартує прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ;
  • з 19 липня до 30 липня – фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників на основі вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, які вже складали ЄВІ;
  • не пізніше 2 серпня – рекомендації до зарахування за держзамовленням;
  • до 7 серпня (18:00) – подання оригіналів документів;
  • 12 серпня – наказ про зарахування за держзамовленням.

Результати єдиного вступного іспиту з іноземних мов за шкалою 100–200 буде розміщено на інформаційних сторінках «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» до 13 липня. Учасники зможуть також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках

Із 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на ...

Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»
Омелян ШЕВЧУК
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»

Заснована в перші роки української незалежності на базі декількох гастрономів у Дніпрі компанія «АТБ» у наші дні є лідер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів