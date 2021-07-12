Вступ на магістратуру-2021. ЄВІ та ЄФВВ: становили порогові бали

Фахові комісій вступних іспитів 2021 року визначили порогові бали «склав/не склав» на ЄВІ та ЄФВВ. Про це повідомили на сайті Міністерства освіти та науки.

«ТЗНПК» – 10 правильних відповідей (тестових балів).

«Право» – 35 балів.

ЄВІ – 12 балів.

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Також фахова комісія з блоку «Право» розглянула 63 звернення учасників тестування та додатково дискваліфікувала ще три питання цьогорічного ЄФВВ (№№ 45, 53 та 95). Усім учасникам ці питання будуть зараховані як правильні.

Правильні відповіді до вступних іспитів на магістратуру можна знайти за посиланням: ЄВІ та ЄФВВ.

Дати вступу на магістратуру:

з 1 липня – реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів;

з 15 липня до 23 липня (18:00) – стартує прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ;

з 19 липня до 30 липня – фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників на основі вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, які вже складали ЄВІ;

не пізніше 2 серпня – рекомендації до зарахування за держзамовленням;

до 7 серпня (18:00) – подання оригіналів документів;

12 серпня – наказ про зарахування за держзамовленням.

Результати єдиного вступного іспиту з іноземних мов за шкалою 100–200 буде розміщено на інформаційних сторінках «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» до 13 липня. Учасники зможуть також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей.

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