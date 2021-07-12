На Львівщині у ДТП з мотоциклістами постраждало четверо людей

У неділю, 11 липня, на дорогах Львівщини відбулося дві ДТП за участю мотоциклів. В результаті транспортних пригод четверо молодих людей потрапили до лікарні. Про це повідомила Національна поліція Львівської області.

Перша ДТП сталася о 10:10 на автодорозі «Сколе-Славське». 30-річний львів’янин не впорався з керуванням мотоциклом «Хонда» та скоїв зіткнення з бетонною конструкцією залізничного переїзду. Внаслідок чого мотоцикліста та його 20-річну пасажирку доставили у лікарню.

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Друга аварія відбулася близько 23:00 на автодорозі між селами Липники та Старе Село. 19-річний львів’янин не впорався з керуванням мотоциклом «Форте», виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет. Внаслідок чого мотоцикліст та його 18-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження, проводяться досудові розслідування.

Додамо, що на автодорогах Львова та області з 1 по 31 липня проводиться операція «Двоколісний транспорт», під час якої поліцейські проводять з водіями профілактичну роботу.

Поліція Львівщини вкотре закликає: будьте уважними, дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкості та постійно слідкуйте за дорожньою ситуацією. Бережіть життя та здоров’я – своє та тих, хто оточує.

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