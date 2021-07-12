У Львові з’явився перший в Україні мобільний молодіжний центр на колесах

12 липня представили «ІмпактБус» – бус, що подорожувати громадами Львівщини, аби вивчити потреби молоді, а також зміцнити потенціал громад, які мають молодіжні простори та ради. Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Львівський «Імпактбус» є першим мобільним молодіжним центром в Україні. Така практика роботи з молоддю є доволі поширена в розвинених державах.

Таким чином створюються однакові умови для молодих людей щодо доступу до наявних можливостей незалежно від того чи вони проживають у великому місті чи у віддалених громадах.

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«Приємно, що презентували його саме на Львівщині. Переконаний, що так ми зможемо дізнатися більше, чим живе наша молодь, які у неї потреби та які виклики перед ними стоять. Сподіваюся, у них виникнуть свіжі ідеї та бажання робити щось корисне для своєї громади», – сказав очільник Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Презентація «Імпактбусу» відбулась у сквері «На Валах». Після відкриття члени команди Львівського обласного молодіжного центру разом з волонтерами поїхали в село Добросин, де відкрився молодіжний простір «Don’t stop» щоб ділитися можливостями з молоддю області.

Мобільний молодіжний центр має на меті краще познайомитися з молоддю області, вивчити її потреби, а також зміцнити потенціал громад, які мають молодіжні простори та ради.

Якщо ви зацікавлені, аби команда Львівського обласного молодіжного центру приїхала в вашу громаду в рамках проєкту «Імпактбус», ви можете зареєструватися.

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