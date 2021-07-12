Школярі Львівщини перемогли на Гімназіаді України з вільної боротьби

Спортсмени Львівщини здобули 2 золоті та 4 срібні медалі на Гімназіаді України з вільної боротьби, що пройшла в Хмельницькому. Про це повідомляє пресслужба ЛОДА.

Львівщину на цих змагання представляли 22 школярі — вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львова та області 2004-2005 та 2006-2008 років народження. Вони змагались серед 366 учасників з 19 регіонів України.

У підсумку представники області вибороли 2 золоті та 4 срібні нагороди. Зокрема, перші місця у своїх вікових категоріях посіли Іван Заліско та Максим Куціль. Срібні нагороди у скарбничку збірної області принесли Святослав Дубяга, Андрій Кріль, Павло Васьковський та Катерина Вовк.

Реклама партнерів

«У загальнокомандному підсумку Львівщина посіла 6 місце. Загалом львів’яни показали найкращий результат за співвідношенням кількість учасників/кількість здобутих нагород, адже Львівську область на змаганнях представляли лише 22 школярі, в той час як перші 5 місць були представлені збірними у понад 40 учасників», – прокоментував підсумки змагань тренер учнівської збірної області з вільної боротьби Ігор Вовк.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.