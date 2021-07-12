Побувати в «Музеї історії Львова» тепер можна онлайн

Компанія «Skeiton» разом із Львівським історичним музеєм працюють над проєктом «Імерсивна платформа «Музей у 3D». Він дозволить усім охочим оглянути музей в режимі онлайн. Про це йдеться Facebook-сторінці музею.
Головна мета створення цього проєкту — створення спеціальної платформи у 3D-реальності музейних пам’яток, яка дозволить відвідувачам ширше оглянути експозицію і показати, як сучасні технології можуть стимулюватиме зацікавлення до музеїв, історичних пам’яток та популяризувати виставки.
Зазначимо, «Музей історії Львова» розташований в будівлі на пл. Ринок, 4, у славетній «Чорній кам’яниці», яка належить до кращих зразків львівської ренесансної архітектури кінця ХVI ст. і є окрасою ансамблю площі Ринок.
Оглянути Музей історії Львова «Чорна» Кам’яниця можна за посиланням.
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Окрім цього, до комплекту поштівок з Музею історії Львова входять такі експонати:
- Замковий камінь з маскароном лева (І-ша пол. XVІІ ст., Україна)
- Матриця печатки нотаріуса Станіслава Голуба (1920-1930-ті рр., Україна)
- Щит татарський (ХVII ст., Україна)
- Барельєф Тараса Шевченка роботи Михайла Гаврилка (1911 р., Україна)
- Замок з секретами (ІІ пол. XVIII ст., Україна)
- Макет Ратуші XІV—XVIII ст. (1928 р., Україна)
- Енколпіон, нагрудний хрест (ХІІІ ст. Україна)
- Чорнильниця за мотивами герба Львова (ост. чв. ХІХ ст. Україна)
- Погруддя імператора Франца Йосифа I (1851 р. (?)., Україна)
- Скульптура Тадеуша Костюшка роботи Антонія Попеля (1906 р., Україна).
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