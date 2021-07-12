Побувати в «Музеї історії Львова» тепер можна онлайн

Компанія «Skeiton» разом із Львівським історичним музеєм працюють над проєктом «Імерсивна платформа «Музей у 3D». Він дозволить усім охочим оглянути музей в режимі онлайн. Про це йдеться Facebook-сторінці музею.

Головна мета створення цього проєкту — створення спеціальної платформи у 3D-реальності музейних пам’яток, яка дозволить відвідувачам ширше оглянути експозицію і показати, як сучасні технології можуть стимулюватиме зацікавлення до музеїв, історичних пам’яток та популяризувати виставки.

Зазначимо, «Музей історії Львова» розташований в будівлі на пл. Ринок, 4, у славетній «Чорній кам’яниці», яка належить до кращих зразків львівської ренесансної архітектури кінця ХVI ст. і є окрасою ансамблю площі Ринок.

Оглянути Музей історії Львова «Чорна» Кам’яниця можна за посиланням.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений museum3d (@museum3d.com.ua)

Окрім цього, до комплекту поштівок з Музею історії Львова входять такі експонати:

Замковий камінь з маскароном лева (І-ша пол. XVІІ ст., Україна)

Матриця печатки нотаріуса Станіслава Голуба (1920-1930-ті рр., Україна)

Щит татарський (ХVII ст., Україна)

Барельєф Тараса Шевченка роботи Михайла Гаврилка (1911 р., Україна)

Замок з секретами (ІІ пол. XVIII ст., Україна)

Макет Ратуші XІV—XVIII ст. (1928 р., Україна)

Енколпіон, нагрудний хрест (ХІІІ ст. Україна)

Чорнильниця за мотивами герба Львова (ост. чв. ХІХ ст. Україна)

Погруддя імператора Франца Йосифа I (1851 р. (?)., Україна)

Скульптура Тадеуша Костюшка роботи Антонія Попеля (1906 р., Україна).

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