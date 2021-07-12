На кордоні з Польщею білорус втратив авто BMW Х5 через контрабандні сигарети

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники разом із митники виявили в автівці громадянина Білорусі сигарети, які він намагався незаконно перевезти через кордон. У результаті 28-річний молодик втратив і тютюнові вироби, і транспортний засіб. Про це інформує Західне регіональне управління ДПСУ.

11 липня в пункт пропуску «Краківець» на виїзд з України по смузі руху «зелений коридор» прибув громадянин Білорусі за кермом BMW Х5.

Враховуючи спрацювання індикаторів ризику, правоохоронці вирішили оглянути автівку ретельніше. Під час огляду прикордонники спільно з працівниками митниці виявили сигарети. Тютюнові вироби були приховані у спеціально виготовленому тайнику між порогами та рамою в днищі автомобіля. Усього зі схованки оглядова група дістала 590 пачок сигарет без акцизних марок.

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В результаті, замість незаконного підзаробітку, 28-річний іноземець втратив і тютюнові вироби, і транспортний засіб 2004 року випуску, які були вилучені митниками.

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Фото: прикордонники