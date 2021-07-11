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Сильна злива підтопила кілька сіл на Закарпатті

Вероніка Рой

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У суботу, 10 липня, у Рахівському районі Закарпатської області пройшла сильна злива, що підтопила домогосподарств, житлові будинки та підвальні приміщення. Про це інформує пресслужба ДСНС.

Так, за даними рятувальників, в чотирьох населених пунктах (смт Ясіня, селах Лазещина, Богдан, Луги) було підтоплено 185 дворогосподарств, 96 житлових будинків та 5 підвальних приміщень.

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Станом на 10:00 11 липня у Закарпатській області підтоплень на території Рахівського району немає.

«З 10 липня підрозділами ДСНС проводяться роботи з відкачування води з підтоплених підвальних приміщень, розкрижування деревини та розчистки територій від сміття та намулу. Усього від підрозділів Головного управління ДСНС області працює 35 чоловік особового складу та три одиниці техніки. Також на ліквідацію наслідків негоди залучено службу райелектроомереж та працівників лісового господарства», – йдеться у повідомленні рятувальників.

На місце події виїхали представники обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Проводиться подворовий обхід, дані щодо наслідків негоди уточнюються.

Інформації про постраждалих та загиблих внаслідок стихії не надходило.

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Фото: ДСНС

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