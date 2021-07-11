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Сьогодні – сьома річниця трагедії під Зеленопіллям, де загинуло 19 воїнів зі Львівщини

Вероніка Рой

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Сьогодні, 11 липня, виповнюється сьома річниця трагедії під Зеленопіллям, що забрала життя 19 військовослужбовців зі Львівщини. Про це інформує пресслужба ЛОДА.

7 років тому, 11 липня 2014 року, Україну сколихнула звістка про трагічні події на Луганщині поблизу селища Зеленопілля. Російська реактивна артилерія зі своєї території завдала нищівного удару по позиціях Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України.

Внаслідок обстрілів загинули 31 військовослужбовець ЗСУ та 7 прикордонників. Зокрема, із Львівщини загинули 19 військовослужбовців. Майже усі вони були у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка дислокується в м. Яворів.

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Це: молодший сержант Юрій Костів, молодший сержант Мар’ян Дишель, молодший сержант Віктор Лущик, молодший сержант Володимир Колтун, молодший сержант Василь Вихопень, старший солдат Роман Кратко, старший солдат Юрій Голуб, старший солдат Василь Ковалик, солдат Володимир Попович, солдат Тарас Мисик, солдат Володимир Вербицький, солдат Юрій Нагорний, солдат Богдан Цікало, солдат Михайло Логин, солдат Петро Василиха, солдат Володимир Шпирка, солдат Ігор Борис, солдат Іван-Віталій Береза, солдат Василь Вовк.

«Події, які відбувались 7 років тому під Зеленопіллям стали першим та беззаперечним засвідченням факту використання регулярних військ РФ проти Збройних сил України. Непоправні наслідки російської збройної агресії й сьогодні тривожать кожного з нас, нагадуючи про втрачені життя наших захисників. Усі вони бездоганно виконали свій найголовніший обов’язок перед Батьківщиною, заплативши найвищу ціну – власні життя! З вдячністю, глибоко схиляємо голови у скорботі… Вічна пам’ять та шана нашим Героям!», – зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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