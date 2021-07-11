На площі Двірцевій сталася бійка: двоє чоловіків отримали ножові поранення

У суботу, 10 липня, у Львові на площі Двірцевій сталася бійка, під час якої двоє чоловіків одержали ножові поранення.

Про бійку на площі Двірцевій повідомив сайт «Варта-1». За їх інформацією, під час бійки один з молодиків витягнув ніж і поранив двох суперників ним. За попередніми даними, постраждалі їхали у зону ООС. На місці події хлопцям надавали допомогу очевидці та викликали медиків.

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Інформацію про інцидент 24 каналу підтвердила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська. За її словами, нападником виявився 39-річний львів’янин.

«Зловмисника, який заподіяв 2 хлопцям ножові поранення, затримали. Встановлюємо всі обставини події,» – наголосила Добровольська.

Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство із застосування зброї.

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Фото: Ігоря Зінкевича