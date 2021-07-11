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Кіно просто неба: львів’ян кличуть на безкоштовні перегляди фільмів у Парку культури

Вероніка Рой

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З 17 липня у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького стартують безкоштовні кінопокази просто неба. Про це повідомляють організатори.

Фільми традиційно безкоштовно показуватимуть на галявині перед головним входом у парку щоп’ятниці та щосуботи з 17 липня.

«Кожної п’ятниці ви зможете насолоджуватись шедеврами світового кінематографу, а от суботні фільми обиратимете самі – через голосування на сторінці проєкту в Facebook. Вхід на всі кінопокази є абсолютно безкоштовний. Тож запрошуємо усіх охочих», – йдеться у повідомленні.

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