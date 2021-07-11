Чи корисний шоколад та як правильно його обрати: поради МОЗ

11 липня відзначають Всесвітній день шоколаду. З цієї нагоди у Міністерстві охорони здоров’я розповіли кілька важливих фактів про цей продукт. Це допоможе зробити вибір на користь чи, навпаки, проти шоколаду.

Чорний шоколад містить 50-90% какао-порошку.

Какао-масло та цукор, молочний – приблизно 10-50% какао-порошку, какао-масло, молоко в певній формі та цукор. Попри те, що чорний шоколад не повинен містити молока, в процесі перероблення можуть бути сліди молока від перехресного забруднення. До шоколаду нижчої якості можуть також додавати жири, рослинні олії, штучні барвники або ароматизатори. Білий шоколад не містить какао-порошку, та виготовляється просто з какао-масла, цукру та молока.

Основну роль у формуванні вартості плитки шоколаду грає какао-масло. Чим його більше в складі, тим дорожче буде продукт. Якщо ж в плитці більше какао-порошку, цукру або ж інших його замінників, ціна такого шоколаду буде значно меншою.

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Шоколад захищає серце?

Какао багате на рослинні хімікати, які називаються флавонолами, які допомагають захистити серце. Чорний шоколад містить у 2-3 рази більше багатого флавонолом какао-порошку, ніж молочний шоколад. Показано, що флавоноли підтримують вироблення оксиду азоту у внутрішній клітинній оболонці судин (ендолетія), який допомагає розслабити судини та покращити кровотік, знижуючи тим самим артеріальний тиск. Флавоноли в шоколаді можуть підвищити чутливість до інсуліну в короткострокових дослідженнях; в довгостроковій перспективі це може зменшити ризик діабету

Шоколад та какао не викликають алергію!

Часто, цей продукт забороняють їсти дітям через “діатез”. Так, у шоколаді чимало різних сполук і вони можуть викликати у когось алергію. Однак дуже часто “червоні щічки” – це вид дерматиту, але аж ніяк не алергія. Обмежити споживання шоколаду все-таки варто, щоб вберегти здоров’я зубів дитини. Також надмірне споживання солодощів може спричинити появу й інших проблем зі здоров’я, наприклад, ожиріння.

Шоколад зменшує прояви депресивних симптомів.

Дослідження показують, що споживання шоколаду, особливо чорного, асоційоване зі зменшенням проявів депресивних симптомів. Вживання шоколаду може збільшувати кількість ендогенних амінів, зокрема, фенілаланіну – нейромодулятора, який бере участь у регуляції настрою людини і відповідно у патогенезі депресії. Також споживання шоколаду супроводжується приємними відчуттями, які позитивно впливають на нейротрансміттерні системи – дофамін, серотонін та ендорфіни.

Жінкам, які годують грудьми, можна їсти шоколад!

Грудне молоко виробляється не у шлунку, а в молочній залозі. Це відбувається завдяки пролактину, окситоцину, крові та лімфі. Тому якщо ви мама, що годує, сміливо порадуйте себе шоколадом.

Чорний шоколад має високу калорійність (150-170 калорій приблизно у 28 г).

Шоколад може сприяти збільшенню ваги, якщо його вживати в надлишку. Він також містить помірну кількість насичених жирів, які можуть негативно впливати на рівень ліпідів у крові, хоча його серцево-захисні ефекти від флавонолів перевищують ризик.

Шоколад можна при діабеті?

Якщо вам закортіло солодкого, то оберіть чорний шоколад 70%+ замість «діабетичного». Спеціальний шоколад для діабетиків може містити жири та калорії як і звичайний шоколад. Також він може підвищити рівень глюкози в крові. Шукайте на етикетці інформацію про вміст вуглеводів, що допоможе регулювати рівень інсуліну. Або ж проконсультуйтесь зі своїм лікарем щодо допустимої порції шоколаду.

Щоб шоколад дійсно приносив користь та підіймав настрій, його слід вживати в помірній кількості. Купуючи шоколад, обов’язково звертайте увагу на склад: надавайте перевагу шоколаду з вмістом какао 70% і більше у якому відсутні «зайві» інгредієнти: жири, олії, цукор тощо.

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