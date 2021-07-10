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Від кулі снайпера на Донбасі загинув воїн 24-ої бригади імені короля Данила

Вероніка Рой

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У п‘ятницю, 9 липня, поблизу населеного пункту Золоте під час виконання бойового завдання загинув військовий 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, що дислокується на Львівщині, старший солдат Володимир Яськів. Про це інформує пресслужба 24-ої бригади імені короля Данила.

«Володимир знаходився на чергуванні та вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Ворогу була надана адекватна відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне…ворожий  снайпер смертельно поранив Володимира. Характер поранення виявився несумісним з життям», – йдеться у повідомленні.

Володимир Яськів народився 29 липня 1977 року і був родом з селища Великі Бірки, що на Тернопільщині. Невдовзі мав відзначати своє 44-річчя.

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