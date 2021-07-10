У МОЗ розповіли, якими вакцинами від COVID варто щеплюватися онкохворим

Люди з онкологічними хворобами можуть дуже важко перенести COVID-19, тому їм необхідно щепитися проти коронавірусної інфекції. Національна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) дійшла висновку, що для їхнього щеплення можна використати будь-яку з наявних в Україні вакцин проти COVID-19. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Разом з онкохворими можуть вакцинуватися також їхні рідні та люди, які проживають з ними або доглядають за ними. Терапія, яку проходять онкохворі, може вплинути на ефективність вакцинації. Тому НТГЕІ розробив рекомендації, які набудуть чинності після внесення відповідних змін до наказу МОЗ України.

Ознайомитися з рекомендаціями МОЗ можна нижче.

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