Шмигаль анонсував підвищення пенсій військовим

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що на найближчому засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено рішення про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«За ініціативи Президента Володимира Зеленського Уряд на найближчому засіданні виправить диспропорцію щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців, пенсії яких не підлягали індексації фактично з 2018 року», – написав глава уряду.

Уряд планує виправити цю ситуацію та затвердити наступні зміни:

з 1 липня встановити щомісячну доплату в сумі 2000 гривень для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів;

встановити мінімальну пенсійну виплату на рівні 3854 гривні;

підвищити виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тисяч людей отримуватимуть майже на 700 гривень більше.

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