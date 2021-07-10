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Шмигаль анонсував підвищення пенсій військовим

Вероніка Рой

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Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що на найближчому засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено рішення про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«За ініціативи Президента Володимира Зеленського Уряд на найближчому засіданні виправить диспропорцію щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців, пенсії яких не підлягали індексації фактично з 2018 року», – написав глава уряду.

Уряд планує виправити цю ситуацію та затвердити наступні зміни:

  • з 1 липня встановити щомісячну доплату в сумі 2000 гривень для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів;
  • встановити мінімальну пенсійну виплату на рівні 3854 гривні;
  • підвищити виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тисяч людей отримуватимуть майже на 700 гривень більше.

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