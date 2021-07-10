На Львівщині стартував ремонт дороги Сокаль-Стоянів

У Львівській області розпочато поточний середній ремонт автомобільної дороги О141602 Сокаль — Стоянів. Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Роботи проводяться на ділянці між селами Переспа – Бишів та селами Збоїська – Стоянів.

В межах ремонтних робіт заплановано виконати розпушення існуючого покриття, улаштування основи з щебенево-піщаної суміші та влаштування асфальтобетонного покриття.

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Роботи проводяться в межах програми «Велике Будівництво» за рахунок коштів державного дорожнього фонду.

Також найближчим часом розпочнемо ремонт ще однієї ділянки цієї ділянки – між селами Тартаків –Переспа.

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Фото: Юрія Бучка