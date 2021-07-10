Львівські лікарі дістали із бронха чоловіка зубний протез

Лікарі 5-тої міської клінічної лікарні Львова дістали із бронху 68-річного чоловіка зубний протез, який він проковтнув три роки тому. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

68-річний пацієнт звернуся до медзакладу із скаргами на задишку, утруднене дихання, температуру тіла 39,5 градусів. На рентгенологічному обстеженні органів грудної клітини лікарі побачили стороннє тіло лівого головного бронха. Також з анамнезу було відомо, що три роки тому проковтнув зубний протез.

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«Під седацією була проведена ургентна бронхоскопія, на якій встановлено двобічний гнійний ендобронхіт та стороннє тіло лівого дольового бронху. За допомогою резекційної петлі ( діаметром 2.5 см ) забрано зубний протез (з 3-х зубів ), розміром 2.5 х 0.8 см», – ідеться у повідомленні 5-тої міської лікарні Львова.

Зараз пацієнт знаходиться на долікуванні у пульмонологічному відділенні 5-тої лікарні.

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Фото: 5-та міська лікарня Львова