Які парфуми обрати на літо?

Літо в розпалі, тож якщо ви ще не обрали свій неперевершений літній парфум, ця стаття саме для вас! У ній ми розповідаємо про те, чим варто керуватись при виборі парфумів для літа, які з парфумів вважаються літніми, а також пропонуємо наш ТОП найцікавіших літніх ароматів.

Як обирати літні парфуми?

Всі люди мають різні ольфакторні вподобання і звички. Дехто пристрасно слідкує за парфумерними новинками і оновлює свою колекцію ароматів щосезону або й частіше, а декому достатньо одного парфуму на всі сезони. Обидва варіанти мають право на існування – головне, щоб обрані парфуми були доречними. Золотою серединою прийнято вважати використання окремих парфумів залежно від пори року. При цьому найкраще мати декілька варіантів на кожну пору, зокрема – для різних ситуацій (зустрічі, прогулянки, активний відпочинок і т. д.). Це пояснюється тим, що один і той самий аромат розкривається по-різному залежно від сезону, тому деякі зимові композиції можуть бути надто важкими для літа, а літні запахи можуть здатись надмірно солодкими взимку. Крім цього, різні аромати дозволяють уникати втоми від однакових нот і допомагають визначитись з оптимальною комбінацією/типом/брендом парфумів. Також ви можете спробувати комбінувати запахи – іноді результати бувають просто неймовірними! Отже, для кожного сезону – окремий аромат.

Чим надихатись при виборі літніх парфумів?

Влітку нас надихають океанічний і морський бриз, пахощі квітів, аромати фруктів, свіжого листя і зелені, аромати прохолодних коктейлів тощо. Саме ці речі враховують парфумери створювати нові композиції, і ці ж аромати повинні стати вашим дороговказом до улюблених парфумів.

Традиційно, для літа парфумерні компанії пропонують легкі і ніжні аромати для жінок, та свіжі і м’які аромати для чоловіків. Таким ефектом володіють такі групи ароматів: цитрусові, квіткові, фруктово-ягідні і акватичні. Звісно, жодна група не існує в чистому вигляді, проте більшість парфумів використовують ноти саме цих груп. Такі композиції достатньо яскраві, створюють витончений і водночас неглибокий шлейф. Проте сучасні тенденції допускають і заохочують варіативність.

Протилежний підхід полягає в застосуванні насичених пряних і орієнтальних парфумів, оскільки вони якнайкраще відповідають багатству фабр та ароматів, що оточують нас влітку. Проте, наносити такі парфуми варто в невеликій кількості. Часто зустрічаються більш делікатні варіанти популярних ароматів, які також можна вважати літніми. Різні варіанти згаданих вище парфумів можна знайти на сайті інтернет-магазину eZebra .

ТОП чоловічих і жіночих парфумів на літо

Жіноча парфюмована вода Chanel Gabrielle. Фруктово-квітковий аромат для сильних і впевнених жінок. Основні акорди – білі квіти і цитрусові. Запах базується на нотах чотирьох видів квітів: солодкий жасмин, загадкова тубероза, привабливий іланг-іланг і освіжаючий цвіт апельсину. Грейпфрут, апельсин і чорна смородина – верхні ноти, що дарують приємну свіжість і додають аромату яскравості. Базові ноти – сандал і мускус. Парфумер Олівер Польж створював цю композицію, уявляючи унікальну квітку – сяючу і цілковито жіночу. Чотири грані флакону з ультратонкого скла відображають чотири основні квіткові інгредієнти. Аромат втілює пристрасть і свободу.

Туалетна вода спрей для жінок Carolina Herrera 212 NYC. Освіжаючий весняно-літній аромат від майстра Альберто Морільяса. Ємність туалетної води 212 NYC – це мінімалістичний дизайн, що вміщує багатошаровий, насичений і водночас легкий аромат. Натхненням для цієї композиції стало місто, що ніколи не спить, і свобода нового покоління. Верхні ноти – кактус, цвіт апельсину, бергамот і мандарин; ноти серця – камелія, фрезія, лілія, жасмин; базові ноти – мускус і сандал.

Чоловіча туалетна вода Hugo Boss Bottled Unlimited. Літньо-весняний парфум для чоловіків, що приносить свіжість, надає впевненості і підкреслює мужній характер. Bottled Unlimited схожий на додаткову дозу адреналіну для успішних чоловіків, що йдуть до поставленої мети. Підбадьоруюча свіжість, довготривала енергія, ароматна чоловічість – ось риси цього аромату, що надихають на нові звершення. Головною ідеєю композиції є успіх в усіх сферах життя. Верхні ноти – м’ята, грейпфрут, фіалка; середні ноти – ананас, кориця, троянда; базові ноти – лабданум, сандал, мускус.

Туалетна вода спрей для чоловіків Versace Man Eau Fraiche. Елегантна і освіжаюча чоловіча композиція з групи деревно-акватичних парфумів з сильним цитрусовим акордом. Вона поєднує в собі ніжні фруктові верхні ноти (лимон, бергамот, карамбола) і пряні ноти серця (кардамон, кедрове листя, шавлія, шафран). Базові ноти – деревні, амбра, пижмо, шафран. Аромат характеризують такі риси, як тонкість, тропічність, молодість, легка акватичність, свіжість і зрозумілість. Відчуття від нього можна порівняти з насолодою від екзотичного коктейлю на березі Маямі.

Тепер ви знаєте, які парфуми обрати на літо, тож бажаємо, щоб воно було дійсно незабутнім і яскравим!

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