Жителя Червонограда спіймали на незаконному продажі боєприпасів

У Червонограді затримали 58-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у незаконному продажі боєприпасів. Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.

Підозрюваний раніше незаконно придбав боєприпаси для їх подальшого продажу. Відтак цьогоріч у червні поточного року поблизу палацу Потоцьких у місті Червоноград він продав 50 спортивно-мисливських патронів.

Згодом під час обшуку у помешканні чоловіка виявлено та вилучено бойові припаси та грошові кошти.

Мешканцю Червонограда повідомлено про підозру раніше судимому 58-річному місцевому жителю за фактом придбання та збуту бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

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Слідчі дії тривають, чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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