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Кабмін дозволив йти у декрет батьку та іншим родичам дитини

Андрій Котенський

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Кабінет Міністрів України 7 липня затвердив порядок надання відпустки при народженні дитини. У декретну відпустку тепер може йти не тільки мати, а й батько та інші члени родини пише УП. Життя.

Передусім, документ вводить такі поняття як «одинока мати», «одинокий батько» та «інший повнолітній родич дитини».

Згідно з документом, піти у декретну відпустку мають право:

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чоловік, жінка якого народила дитину;

батько дитини, який не перебуває в шлюбі з матір’ю, але вони ведуть спільне господарство;

бабуся, дідусь, а також інший повнолітній родич дитини (брат або сестра), які доглядають за дитиною одиноких матері або батька.

Така відпустка надається одноразово.

Її тривалість, визначається працівником у письмовій заяві про надання (але не більше ніж 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів) та не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Відпустка має бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дня народження дитини і не підлягає поділу на частини.

У разі народження двох і більше дітей від однієї вагітності тривалість відпустки не збільшується.

Заробітна плата працівникам за час цієї відпустки виплачується не пізніше трьох днів з дня її початку.

Також визначено перелік документів, які особи мають надати для отримання відпустки. Зокрема, свідоцтво про народження дитини та заяву.

Нагадаємо, раніше львівський портал повідомляв, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який розширює можливість чоловіка у праві догляду за дитиною.

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