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З 2022 року підвищиться розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами

Ольга Денисяка

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З 1 січня 2022 року підвищиться розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність – Кабмін підтримав відповідну ініціативу. Про це повідомив у Telegram прем’єр Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що передбачається призначення державної соціальної допомоги та допомоги на дітей одиноким матерям

«Цим рішенням також пропонується призначення стипендії дітям загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Крім того, передбачається призначення державної соціальної допомоги та допомоги на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не зможе запропонувати їм роботу», – написав Шмигаль.

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