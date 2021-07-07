У Львові діти можуть пройти тест на вимірювання інтелекту

Львівська міська дитяча клінічна лікарня придбала для новоствореного Центру психічного здоров’я стандартизовану методику для вимірювання інтелекту у дітей, віком від 6 до 16 років WISC-IV (Шкала інтелекту Векслера для дітей — IV). Про це з посиланням на керівницю Центру, лікарку-психіатриню Наталію Железцову повідомляє пресслужбі Львівської міськради.

Як пояснила лікарка, WISC-IV (Векслер) – це діагнтостична методика, спрямована на виявлення поточного рівня розвитку інтелекту. Час проведення діагностики становить 90 хвилин роботи з дитиною і 2 години створення наративного звіту спеціалістом-діагностом.

Діагностику проводить сертифікований фахівець – практичний психолог, яка пройшла навчальний курс «Основи використання тесту інтелекту у дітей WISC-IV». Зі слів головного лікаря дитячої лікарні на Орлика Дмитра Квіта, ця методика має низку переваг і є дуже важливою для роботи Центру, адже оцінює здібності та потенціал людини, а також набуті знання і навички, що значно покращує роботу психолога з дитиною.

«Лікар і батьки отримують набагато більше, ніж просто визначення балів IQ у дитини. Ця методика вимірює вербальний інтелект, сприйняття і мислення, швидкість обробки інформації, робочу пам’ять. Діагностує як інтелектуальні порушення, так і обдарованість, тобто демонструє відмінності між інтелектуальним функціонуванням дитини і шкільною успішністю. І взагалі, тест може допомогти школам створювати для учнів відповідні умови для навчання і складати індивідуальні плани роботи», – розповів Дмитро Квіт.

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Крім того, як зазначила лікарка Наталія Железцова, методика використовується не тільки як тест інтелекту, але і як клінічний інструмент і основа для побудови індивідуальних програм роботи лікаря з дитиною. Адже його можна проводити навіть дитині, яка не вміє читати і писати, має легкі логопедичні проблеми, або не вимовляє певні звуки.

Комплексна вартість методики, яка була придбана коштом лікарні, понад 80 000 гривень. Вартість проведення тесту становить 1 000 гривень.

«На сьогоднішній день наш Центр психічного здоров’я приймає більше 200 дітей в місяць. До нас звертаються батьки з дуже різними запитами щодо дитячого психічного здоров’я, яке є так само важливим, а може навіть і важливішим у сучасному суспільстві, ніж фізичне. Тому ми маємо відповідати цим запитам і вдосконалювати роботу Центру не лише фахівцями, а й сучасними методами діагностики», – додав Дмитро Квіт.

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