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В Одесі загинув генерал, який чинив спротив росіянам під час окупації Криму

Андрій Котенський

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В Одесі загинув генерал та ветеран прикордонної служби Валерій Курніков, який у 2014 році відмовився переходити на бік росіян та чинив спротив під час окупації Криму. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Деталей загибелі ветерана в пресслужбі не зазначили, утім напередодні в мережі з’явилася інформація про прикордонника, який відпочиваючи зі сім’єю потонув в Одесі. Згодом начальник сектору з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Держприкордонслужби Костянтин Кізім підтвердив Суспільному факт загибелі ветерана.

У ДПСУ розповіли, що в 2014 році Курніков не зрадив присязі та об’єднав довкола себе вірних Україні прикордонників.

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«В умовах, коли начальник регіонального управління відсутній, а начальник штабу – зрадник та проросійський агітатор, Валерій Валерійович згуртував довкола себе прикордонників, які залишалися вірними присязі. Після того, як спецназ ГУР РФ захопив будівлю Азово-Чорноморського регіонального управління, Курнікова окупанти силою повалили прямо під час наради та винесли з другого поверху будівлі за межі військової частини», – зазначили в ДПСУ.

Крім того генерал допомагав українським військовим покинути окуповану територію та зберіг цінну службову інформацію.

«Колишні колеги та підлеглі згадують Валерія Валерійовича людиною з великої букви. Кажуть, він був строгим, але справедливим. До молодих офіцерів завжди ставився з батьківською опікою та наставництвом», – додали в прикордонній службі.

Курніков почав службу у 1987 році в Середньоазіатському прикордонному окрузі під час подій в Афганістані. Проходив службу в тодішніх Північно-Західному, Кримському, Південному напрямках прикордонних військ України. Був останнім очільником Північного регіонального управління Держприкордонслужби та звільнився після розформування Регіонального управління. Також кілька років перебував на дипломатичній службі в Посольстві України у Польщі.

Прощання з прикордонником відбудеться 6 липня об 11.00 на території управління Одеського прикордонного загону. Поховати ветерана ДПСУ Валерія Курнікова планують на Херсонщині.

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