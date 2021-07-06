У президентському антирейтингу Порошенко обійшов Бойка

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко очолив президентський антирейтинг, обійшовши представника «ОПЗЖ» Юрія Бойка. За жодних обставин за колишнього гаранта не проголосували б 45% українців. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного групою «Рейтнг» 30 червня – 3 липня.

На виборах 45% опитаних українців не проголосували б за жодних обставин за Петра Порошенка. Таким чином лідер «ЄС» очолив президентський антирейтинг, обігнавши представника «ОПЗЖ» Юрія Бойка, за якого не готові віддати свій голос 36% респондентів.

Третє місце в антирейтингу посіла лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. За неї не хочуть голосувати 32% громадян. Слідом йде президент Володимир Зеленський, якого не готові підтримати 27% українців.

Також 24% опитаних не голосували б за «радикала» Олега Ляшка, кожен шостий не проголосував б за жодних обставин за експрем’єра Арсенія Яценюка, «свободівця» Олега Тягнибока та колишнього нардепа Євгена Мураєва.

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Якби найближчим часом відбулись президентські вибори, то 29,1% підтримали б Володимира Зеленського. Йдеться передовсім про тих, хто визначився з вибором і прийшов би на дільницю.

За Петра Порошенка проголосували б 13,4% українців, за Юрія Бойка – 12,5%, за Юлію Тимошенко – 11,3%, за Ігоря Смешка – 8,7%, за Євгена Мураєва – 5,5%, за Володимира Гройсмана – 4,6%, за Олега Ляшка – 3,4%. Підтримка всіх інших кандидатів становить нижче 3%.

Зазначимо, що опитування проводили методом телефонного опитування у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій, серед громадян віком 18+. Участь у дослідженні взяли 2500 респондентів. Похибка становить не більше 2%.

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