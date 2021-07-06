«Львівська залізниця» похвалилась успішним ремонтом колій

Протягом 2021 року на Львівщині мають відремонтувати 230 км залізничних колій. У перевізника кажуть, що всі роботи йдуть за планом і наразі вже вдалося відновили 102 км колій. Про це йдеться на сторінці Львівської залізниці у Facebook.

Станом на початок липня залізничники відновили на території Львівщини вже 102 км колій. Йдеться про модернізацію, капітальний та середній ремонт. Таким чином вже виконана майже половина запланованих робіт на рік.

Наразі в області відреконструювали й капітально відремонтувати понад 52 км колії на таких залізничних перегонах:

Щирець-2 – Миколаїв-Дністровський,

Люблинець-Волинський – Ковель,

Радивилів – Рудня-Почаївська,

Лавочне – Бескид,

Микулинці-Струсів – Теребовля,

Шманьківчики – Озеряни – Пилатківці,

Козова – Потутори,

Голосків – Коршів – Годи-Турка,

Радехів – Стоянів,

Долина – Рожнятів.

Також майже 50 км залізничних колій на Львівщині охопили середнім ремонтом, замінили 35 стрілочних переводів, ще 28 переводів пройшли середній ремонт.

Реклама партнерів

Загалом протягом 2021 року Львівська залізниця збирається відремонтувати 230 км колії. Зокрема понад 50 км колії залізничники планують реконструювати, ще понад 29 км – капітально відремонтувати, а також виконати середній ремонт колії загальною протяжністю 150 км.

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині також хочуть відремонтувати більше сотні залізничних переїздів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.