ОСТАННІ НОВИНИ

У Польщі пілот Ryanair вигнав понад 30 українців із літака?

Андрій Котенський

|

Понад 30 українців рейсу авіакомпанії Ryanair не змогли вилетіти із Познані до Одеси, бо пілот кричав людям геть із літака, повідомляє Poznan.Wyborcza.

«Рейс Ryanair з Познані до Одеси вчора затримався на годину. Пілот кричав людям «геть», і що «він король літака». Понад 30 пасажирів так і не змогли вилетіли в Україну», – йдеться у повідомленні.

За словами очевидця, на якого посилається видання, внаслідок інциденту із пілотом, в аеропорту Познані, залишилось понад 30 пасажирів, що пройшли усі процедури безпеки та контролю перед вильотом.

Реклама партнерів

Наразі в аеропорту відмовились надати інформацію про те, чому понад 30 пасажирів не вилетіли за місцем призначення.

У пресслужбі летовища наразі не підтвердили інформації, що хтось із членів екіпажу поводився неадекватно щодо пасажирів рейсу Познань–Одеса.

«Під час реєстрації були деякі технічні збої. Проте ми не знаємо подробиць інциденту пілота із пасажирами. Інформацію перевіряють», – повідомили у пресслужбі познанського летовища.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»
Омелян ШЕВЧУК
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»

Заснована в перші роки української незалежності на базі декількох гастрономів у Дніпрі компанія «АТБ» у наші дні є лідер...

Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту
Омелян ШЕВЧУК
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у ...

Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів