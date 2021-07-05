У Польщі пілот Ryanair вигнав понад 30 українців із літака?

Понад 30 українців рейсу авіакомпанії Ryanair не змогли вилетіти із Познані до Одеси, бо пілот кричав людям геть із літака, повідомляє Poznan.Wyborcza.

«Рейс Ryanair з Познані до Одеси вчора затримався на годину. Пілот кричав людям «геть», і що «він король літака». Понад 30 пасажирів так і не змогли вилетіли в Україну», – йдеться у повідомленні.

За словами очевидця, на якого посилається видання, внаслідок інциденту із пілотом, в аеропорту Познані, залишилось понад 30 пасажирів, що пройшли усі процедури безпеки та контролю перед вильотом.

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Наразі в аеропорту відмовились надати інформацію про те, чому понад 30 пасажирів не вилетіли за місцем призначення.

У пресслужбі летовища наразі не підтвердили інформації, що хтось із членів екіпажу поводився неадекватно щодо пасажирів рейсу Познань–Одеса.

«Під час реєстрації були деякі технічні збої. Проте ми не знаємо подробиць інциденту пілота із пасажирами. Інформацію перевіряють», – повідомили у пресслужбі познанського летовища.

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