У Львові четвертий тиждень розшукують зниклого чоловіка

У Львові четвертий тиждень тривають пошуки Володимир Майхрича. Про це повідомила пошуково-рятувальна волонтерська організація SARVA на своїй сторінці у Facebook.

За даними волонтерів, зниклому чоловіку 63 роки, він середнього зросту, волося русяве із сивиною, очі – карі.

«Чотири тижні тому вийшов з дому у Львові по вулиці Січова та по теперішній час його місцезнаходження невідоме», – йдеться у повідомленні.

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