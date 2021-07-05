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Шестирічний вундеркінд із Львівщини встановив рекорд України

Андрій Котенський

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Шестирічний житель Стрия Марко Данчевський встановив рекорд України в номінації «Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам’ять по контуру карти». Про це повідомила Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook.

За словами Лани Вєтрової, рекорд зафіксували у неділю, 4 липня 2021 року. Юний вундеркінд з Львівщини продемонстрував блискучий результат, без заминки назвавши 196 країн по контуру карти за 13,5 хвилин. При цьому ерудит не допустив жодної помилки.

«Захоплення географією у Марка розпочалось кілька років тому із робочого кабінету свого дідуся Романа Кухара, який працює директором Стрийської загальноосвітньої школи №10… Помітивши здібності внука географією, Роман Петрович зацікавив малого дослідника захоплюючими історіями про ріки та озера, гори та моря, міста та країни. Нині вся родина пишається тим, що Марко знає не лише назви і місцерозташування всіх без винятку країн світу, а й їх державні прапори і може розповісти багато інформації про рівень розвитку цих країн», – повідомила Лана Вєтрова.

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Рекорд Марка Данчевського внесено до Національного реєстру рекордів як досягнення всієї України у категорії «Діти».

Марко Данчевський також зізнався, що мріє про дивовижні подорожі Україною та світом.

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