Натовпи вболівльників на Євро-2020 сприяють поширенню covid, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) стурбована тим, що натовпи на футбольних стадіонах, в барах і пабах у країнах, які приймають Євро-2020, сприяють зростанню захворюваності на коронавірусну хворобу у Європі. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

За даними ВООЗ, минулого тижня кількість нових випадків захворювання вже зросла на 10% через натовпи у містах, і послаблення соціальних обмежень.

«Нам потрібно подивитися, як люди добираються туди (на стадіони), чи їдуть вони у великих переповнених колонах автобусів? І коли вони залишають стадіони, чи заходять вони у переповнені бари та паби? Саме ці події викликають поширення вірусу», – заявила старший фахівець ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кетрін Смоллвуд.

У ВООЗ наголосили, що через такі масові заходи нова хвиля інфекцій неминуча, якщо футбольні фани та інші люди не будуть обачними.

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Глава МВС Німеччини Хорст Зеехофер назвав рішення керівного органу європейського футболу УЄФА дозволити великі натовпи на Євро-2020 «абсолютно безвідповідальним».

Уряд Шотландії заявив у середу, що близько 2000 осіб, що проживають в країні, відвідали заходи Євро-2020, будучи інфікованими коронавірусом. Багато хто з них відвідав матч Англії проти Шотландії 18 червня.

У Фінляндії напередодні підтвердили коронавірус у третини футбольних фанатів, які їздили на матчі Євро-2020 в Санкт-Петербург.

Зростання кількості нових випадків COVID-19 відбувається, оскільки більш заразний варіант вірусу Delta швидко поширюється по Європі, зокрема у Великій Британії.

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