Тарас Кремінь: «Публічні виступи чи коментарі наших спортсменів мають бути українською мовою»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на дискусію, яка виникла у соцмережах через публічні коментарі українських спортсменів російською мовою на Євро-2020:

«З огляду на гостру дискусію, яка розгорнулася у суспільстві щодо мови, якою повинні розмовляти спортсмени під час офіційних спортивних змагань, зокрема, за кордоном, а також у зв’язку надходженням значної кількості скарг громадян, вважаю за необхідне нагадати таке.

Статус державної мови у сфері спорту закріплено у статті 34 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Законом встановлено, що спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою.

З метою забезпечення дотримання законодавства ще у 2020 році я надіслав інформаційно-роз’яснювальні листи щодо положень Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 156 спортивним федераціям, товариствам, закладам і клубам.

Мова приватного спілкування спортсменів не є сферою дії цього закону. Однак підготовка спортсменів повинна бути комплексною і концентруватися як на досягненні спортивного результату, громадянській позиції, так і принципах спортивної дипломатії.

Кожен громадянин України на міжнародних змаганнях – приклад професійності, спортивної майстерності, гордості та поваги до свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу. Саме тому публічні виступи, коментарі чи пресконференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій чи клубів, в тому числі, по завершенню кар’єри, передовсім мають бути державною мовою. А от переклад мають здійснювати організатори змагань.

Мусимо визнати: шанувальники українського спорту передовсім володіють українською, і це стосується як наших співгромадян, так і закордонних українців. Але це жодним чином не обумовлює важливості володіння іншими мовами світу, поширеними у спорті високих професійних досягнень.

Спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, сучасним життям держави та її майбутнім. Провідні спортсмени – це не про конкретну особу чи збірну, а насамперед про імідж, авторитет і репутацію країни в цілому.

Тому чим вищий рівень змагань, чим яскравіша боротьба за перемогу, тим голосніше звучить Україна, збільшується увага до її історії, традицій, спортивних досягнень. Значною мірою це впливає на консолідацію суспільства, нашу міжнародну підтримку в умовах війни, зміцнення національних інтересів у світі.

На жаль, на думку експертів, спорт залишається однією з найбільш зросійщених сфер публічного життя, внаслідок чого маємо непоодинокі приклади використання відомими спортсменами російської мови в інтерв’ю, публічних виступах чи коментарях. Трапляються випадки, коли мова спілкування спортсменів під час змагань призводить до конфліктів, що отримують суспільний резонанс…

Я вірю, що української стане більше».

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