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В Україні померла єдина дитина, яка передчасно старіла

Романишин Дарина

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Вночі 1 липня померла 10-річна вінничанка Ірина Химич із рідкісним сидромом передчасного старіння. Про смерть доньки повідомила її мати на своїй сторінці у Facebook.

«Ірочка померла. Вчора зупинилося її сердечко. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати», – повідомила Діна Химич.

За словами матері, Іринка народилась повністю здоровою доношеною дитинкою, щоправда з вагою 2 кілограми 300 грамів, але особливих відхилень не було. Десь в чотири місяці в неї почали пухнути ніжки, а шкіра по всьому тілі нагадувала спечену. Лікарі за кордоном озвучили діагноз: прогерія (синдромом Хатчинсона-Гілфорда).

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У таких хворих діток з’являються проблеми, які турбують людей похилого віку. В Іринки навіть був приступ інсульту й ночами мучили судоми, тіло – як в старої бабусі, а волосся майже не росте. За рік такі пацієнти біологічно старіють на 8-10 років.

Через хворобу дівчина не могла вести активний спосіб життя, тому Іринка віддавала себе малюванню. Створювала картини та презентувала їх на власних виставках.

Також відомо, що на підтримку хворої дівчинки одне із львівських ательє шило хустинки з її малюнками.

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