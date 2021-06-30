У Львові під колеса авто потрапила 15-річна дівчина

У Львові на вул. Миколайчука в ДТП постраждала 15-річна дівчина-пішохід. Про це Льіввському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Попередньо встановлено, що аварія сталась у вівторок, 29 червня, на нерегульованому пішохідному переході на вул. Миколайчука, 9.

Тут водій автомобіля «Сітроен Берлінго», 65-річний львів’янин, збив 15-річну дівчину, жительку Глинян. Внаслідок наїзду вона отримала струс мозку, забої грудної клітки і черевної порожнини.

Неповнолітню негайно забрали у міську дитячу лікарню. Медики також підозрювали у неї внутрішню кровотечу. Стан потерпілої – середньої важкості.

Реклама партнерів

Наразі всі деталі автопригоди встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.