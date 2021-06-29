У Греції знайшли викрадену картину Пікассо

У Афінах знайшли викрадену картину «Голова жінки», яку Пабло Пікассо подарував грецькій галереї у 1940-х роках. Цінне полотно було викрадене у 2012 році, разом з картиною «Вітряк» Піта Мондріана, пише BBC.

Поліція виявила картину «Голова жінки» (1934), разом з іншим зниклим полотном голландського художника Піта Мондріана «Вітряк» (1905).

Реклама партнерів

Обидві картини викрали з Афінської національної галереї у 2012 році – тоді крадії за кілька хвилин зрізали полотна з їхніх рам та втекли.

За даними Reuters, які посилаються на анонімне джерело в поліції, картини знайшли в ущелині неподалік Афін, а під час операції заарештували одного чоловіка – ймовірно, громадянина Греції.

Кілька місяців тому грецька поліція нагадала про цю справу й заявила про те, що слідчі вірять, ніби картини все ще залишаються на території Греції.

«Голова жінки» – зроблений у 1930-х роках портрет у фірмовому стилі кубізму Пікассо.

Художник власноруч подарував цю картину галереї в Афінах у 1949 році на знак поваги до боротьби греків з нацистською Німеччиною.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.