Стан річки Дніпро катастрофічний. Виявлений 161 забруднювач

У поверхневих водах річкового басейну Дніпра виявлено 161 забруднювач, зокрема, гербіцид атразин, метали кадмій і нікель. Це загрожує здоров’ю населення України та може спричинити екологічну катастрофу. Такі висновки екологічного дослідження оприлюднила пресслужба Рахункової палати України.

Результи аудиту ефективності цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро свідчать, що показники якості води в річці невпинно погіршуються.

«Останні проведені дослідження виявили значні перевищення вмісту синтетичних речовин: сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів та речовин, які використовується у парфумерії, – синтетичного мускусу, важких металів: цинку та міді, а також ртуті», – йдеться у повідомленні.

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Окрім того, цвітіння Дніпра є однією з основних причин масового мору риби. Ситуація також погіршується через обміління річки, яке відбувається внаслідок відсутності днопоглиблювальних робіт, які здійснювались при використанні річки як транспортної артерії. Екологічний стан басейну Дніпра фактично катастрофічний.

«На екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води в рамках реалізації Програми протягом 4 років спрямували лише 4,2 млн грн. За ці кошти провели моніторинг стану навколишнього природного середовища в басейні річки та забезпечення розвитку інформаційних систем екологічного менеджменту. І це при тому, що використання басейну річки розрахунково за 2017–2020 роки принесло понад 100 млрд грн до держбюджету. Водночас щорічний обсяг водозабору з басейну річки складає 7,4 млрд куб. м, або 78,7% забору води з поверхневих водних об’єктів Україн», – зауважили у Рахунковій палаті України.

Якщо екологічна ситуація в басейні річки не поліпшиться, вода і надалі забруднюватиметься. Виникне необхідність її повного очищення, що призведе до значних навантажень на державний бюджет.

«Витрати можуть бути у понад 2 тисячі разів більші за передбачені видатки з бюджету на виконання заходів Програми за цим напрямом», – прогнозують експерти.

Загалом протягом 2013-2020 років на екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води коштом усіх джерел фінансування побудували та реконструювали каналізаційні мережі водовідведення протяжністю всього 16,2% від необхідного. Збудували протиерозійні гідротехнічні споруди та здійснили агротехнічні протиерозійні заходи на площі 0,1% планових обсягів. Створили системи більш чистого виробництва лише на 3 зі 162 підприємств – 1,9%.

Фото: Радіо Свобода

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