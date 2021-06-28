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У Львові місяць розшукують безвісти зниклого чоловіка

Вероніка Рой

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У Львові оголосили в розшук безвісти зниклого 59-річного чоловіка, що місяць тому вийшов з дому та зник. Про це інформує пошуково-рятувальна асоціація.

Ігор Химиця ще 24 травня вийшов дому на вул. Шевченка у Львові та досі не повернувся. 59-річний чоловік на зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся темне з сивиною, шкіра смуглява.

Якщо комусь відома будь яка інформація, просять повідомити за номером «102» або 0800 310 911.

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