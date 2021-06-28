ОСТАННІ НОВИНИ

Як виглядав Львів століття тому

Вероніка Рой

|

В колекції польського архіву опублікували фото міста Львова, які показують яким це місто було в 1890-1910-ті роки. Кадри зробив невідомий львівський фотограф. Дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті «Фотографії старого Львова» зібрала світлини, на яких можна побачити, як жили львів’яни століття тому.

Площа Ринок, 1890-1910-ті роки

Львів, 1890-1910-ті роки

Площа Ринок, 1890-1910-ті роки

Реклама партнерів

Вулиця Стефана Баторія (сучасна Князя Романа)

В об’єктив фотографа попали вулиці, на яких бачимо поліцію на конях, людні демонстрації, рекламу місцевої продукції. Львівські вулиці здаються набагато просторішими, ніж зараз, це тому що на них значно менше авто.

Старт повітряної кулі у Львові, тер. нин. Стрийського парку, фото 1910 року

Цікавим кадром є такий, що показує, як львів’яни розважались – літали на повітряній кулі. Напевно, саме з такої кулі були зроблені фото з висоти на все місто.

Єврейська дільниця у Львові

Вулиця Галицька

Вулиця 3 Мая (сучасна Січових Стрільців)

Вулиця Академічна (сучасний проспект Шевченка)

«Гранд готель». Фото кінця 19 ст.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Усі фото та матеріали: «Фотографії старого Львова»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів