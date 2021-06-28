Як виглядав Львів століття тому

В колекції польського архіву опублікували фото міста Львова, які показують яким це місто було в 1890-1910-ті роки. Кадри зробив невідомий львівський фотограф. Дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті «Фотографії старого Львова» зібрала світлини, на яких можна побачити, як жили львів’яни століття тому.

Площа Ринок, 1890-1910-ті роки

Львів, 1890-1910-ті роки

Площа Ринок, 1890-1910-ті роки

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Вулиця Стефана Баторія (сучасна Князя Романа)

В об’єктив фотографа попали вулиці, на яких бачимо поліцію на конях, людні демонстрації, рекламу місцевої продукції. Львівські вулиці здаються набагато просторішими, ніж зараз, це тому що на них значно менше авто.

Старт повітряної кулі у Львові, тер. нин. Стрийського парку, фото 1910 року

Цікавим кадром є такий, що показує, як львів’яни розважались – літали на повітряній кулі. Напевно, саме з такої кулі були зроблені фото з висоти на все місто.

Єврейська дільниця у Львові

Вулиця Галицька

Вулиця 3 Мая (сучасна Січових Стрільців)

Вулиця Академічна (сучасний проспект Шевченка)

«Гранд готель». Фото кінця 19 ст.

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Усі фото та матеріали: «Фотографії старого Львова»