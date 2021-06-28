До Дня Незалежності в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика

До 30-річчя незалежності України зі Швеції до Києва привезуть оригінал першої української Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Про це анонсував президент Володимир Зеленський під час свого виступу у парламенті з нагоди 25-річчя Конститції України, передає Interfax-Україна.

Глава держави відзначив, що ця подія відбудеться вперше за 311 років.

«За 311 років ця Конституція ніколи не була на батьківщині. Це неправильно, несправедливо і це потрібно виправити. Так можна описати діалог, який ми вели декілька місяців із владою Швеції, де зберігається оригінал Конституції», – сказав Володимир Зеленський.

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За словами президента, «Конституцію разом із булавами гетьманів Пилипа Орлика та Івана Мазепи можна буде побачити у Софійському соборі».

Крім того, зауважимо, що Національний архів Швеції вже передав Україні три копії.

«Одна вже зранку виставлена у фойє Верховної Ради. Друга перебуватиме в Офісі президента, третя – в Конституційному Суді України після його оновлення та перезавантаження», – заявив Зеленський.

Зазначимо, що Конституція Пилипа Орлика, а саме договори та постанови Прав і вольностей Війська Запорозького, – це конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права та обов’язки всіх членів Війська. Її було укладено 5 квітня 1710 року у місті Бендери під час обрання Орлика гетьманом.

Конституцію підписав від імені усієї старшини та козацтва отаман Кость Гордієнко. Відомо, що документ мав бути ратифікований шведським королем Карлом XII у разі його перемоги в Північній війні.

Конституція Пилипа Орлика написана латиною та староукраїнською мовами. Складається з преамбули та 16 статей. Україномовний оригінал документа зберігається у Москві в Російському державному архіві давніх актів.

Натомість Латиномовна копія XVIII століття зберігається у Стокгольмі в Національному архіві Швеції (тека «Справи Козаччини»).

Як зазначається, до архіву документ потрапив після розкопок на сільськогосподарських угіддях. Його знайшли в глиняному горщику, згорнутим у сувій. На думку шведських вчених, Конституцію переписав Пилип Орлик для вручення дипломатам європейських держав.

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