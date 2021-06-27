Один з найкращих боксерів зі Львівщини здобув свою 12-ту перемогу

Один з найкращих боксерів зі Львівщинни, 27-річний Олег Довгун зі Стебника, здобув свою 12-ту перемогу на професійному ринзі. Спортсмен відправив суперника у нокаут вже у першому раунді. Про це повідомили на Facebook-сторінці відділення НОК України у Львівській області.

Поєдинок відбувся в ніч 27 червня в Ешлендні (штат Кентуккі, США), де 27-річний Олег Довгун зі Стебника зустрівся на ринзі з 31-річним американцем Хуліо Гарсією. Він накинувся на суперника зі стартових секунд та нокаутував його в середині першого раунду.

Як зазначається, протягом бою Довгун тричі відправляв суперника в нокдауни своїми серіями ударів. Після третього падіння американського боксера рефері зупинив бій – нокаут. Українець завдав американцеві восьмої поразки в кар’єрі при трьох перемогах.

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Водночас для Олега Довгуна ця перемога стала 12-ою у 12 проведених поєдинках на профі-ринзі. Крім того, боксер зі Львівщини на прізвисько «Ukrainian Pitbull» здобув свою п’яту перемогу нокаутом.

Як зазначають у відділенні НОК, в попередньому своєму бою, що відбувся у березні цьогоріч, Олег Довгун також вже у першому раунді завершив бій – проти американця Брендона Грімметта.

Слід відзначити, що усі поєдинки Довгун провів у США, де розпочав свою професійну кар’єру чотири роки тому – в травні 2017-го.

Зазначимо, що Олег Довгун як боксер на любителькому ринзі, був членом національної збірної України, учасником команди «Українські отамани», також він – неодноразовий чемпіон України, майстр спорту України міжнародного класу.

На сьогодні Олег Довгун визнаний одним з двох найкращих боксерів-професіоналів за рейтингом BoxRec.