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На Львівщині оголошено пожежонебезпечний період

Юлія Осим

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За прогнозами синоптиків, 27-28 червня на півдні Львівщини та у місті Яворів передбачається надзвичайна пожежна небезпека. Натомість 29 червня високий ризик виникнення пожеж прогнозується по усій області. Рятувальники закликають мешканців бути свідомими, йдеться на Facebook-сторінці ДСНС Львівщини.

«За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України 27–28 червня по півдню території області та м. Яворів надзвичайна (5-й клас) та висока (4-й клас) пожежна небезпека. 29 червня по всій території області надзвичайна (5-й клас) та висока (4-й клас) пожежна небезпека», – інформують у ДСНС Львівщини.

Рятувальники нагадують, що у пожежонебезпечний період суха рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа за лічені хвилини здатна поширитись на великі території, знищуючи все на своєму шляху.

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Вогнеборці закликають мешканців бути свідоомими та дотримуватися правил безпечної життєдіяльності у цей період.

«Зокрема, йдеться про відповідальну поведінку під час перебування в природних екосистемах, а також – відпочинку в лісових масивах і на відкритих територіях. Адже, за статистикою, основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська діяльність», – додають надзвичайники.

У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації громадян просять негайно викликати Службу порятунку за номером 101.

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