Львів’ян запрошують на концерт GROHOTSKY та перегляд матчів 1/8 фіналу Євро 2020

Завтра, 28 червня, в Ennio Event Square у рамках Lviv Fan Festival відбудеться концерт переможця шоу «Голос Країни» Ігоря Грохоцького. Вхід вільний, повідомляють організатори.
На гостей чекають неперевершена харизма та чудові пісні виконавця, а після концерту – матчі 1/8 фіналу Євро 2020 на великих екранах і смачні страви.
«Беріть друзів та приходьте на фестиваль! Відсвяткуємо День Конституції разом!», – запрошують організатори.
Програма:
18:00 – концерт GROHOTSKY
19:00 – матч Хорватія – Іспанія
22:00 – матч Франція – Швейцарія
Юлія Осим