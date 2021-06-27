Львів’ян запрошують на концерт GROHOTSKY та перегляд матчів 1/8 фіналу Євро 2020

Завтра, 28 червня, в Ennio Event Square у рамках Lviv Fan Festival відбудеться концерт переможця шоу «Голос Країни» Ігоря Грохоцького. Вхід вільний, повідомляють організатори.

На гостей чекають неперевершена харизма та чудові пісні виконавця, а після концерту – матчі 1/8 фіналу Євро 2020 на великих екранах і смачні страви.

«Беріть друзів та приходьте на фестиваль! Відсвяткуємо День Конституції разом!», – запрошують організатори.

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Програма:

18:00 – концерт GROHOTSKY

19:00 – матч Хорватія – Іспанія

22:00 – матч Франція – Швейцарія