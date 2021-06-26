На Львівщині за 40 млн грн ремонтують дорогу Золочів — Красне

Дорожники розпочали ремонтувати дорогу Золочів — Красне. Для цього виділили 40 млн грн з державного дорожнього фонду, повідомив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

За передбачені кошти планують влаштувати нову основу та двошарове асфальтобетонне покриття між селами Гончарівка і Пачапи. Також на ділянці між населеними пунктами Красне та Скварява влаштують узбіччя.

Зазначається, що на відремонтованих ділянка буде проведено комплекс заходів з безпеки дорожнього руху.

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«Також повідомляю, що на завершені процедура закупівлі з поточного ремонту дороги О140103 Ясенів — Золочів на ділянці в межах с. Грабово. На ремонт цієї дороги з державного дорожнього фонду передбачено майже 355 млн грн», — додав Юрій Бучко.

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Фото Юрія Бучка