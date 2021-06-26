На Львівщині — штормове попередження

На неділю, 27 червня, на Львівщині оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують місцями грози, вдень очікується град. Про це Львівському портал повідомили у Львівському гідрометцентрі.

27 червня на території Львівсько області пройдуть невеликі короткочасні грозові дощі, вдень подекуди з градом. Відтак, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що вночі та вранці видимість погіршуватимуть слабкі тумани (500 – 1 000 м).

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Вітер північно-західного напрямку 5 – 10 м/с. Температура вночі 12 – 17° тепла, вдень 22 – 27° тепла.

Також упродовж 27 – 29 червня очікується надзвичайна (5-й клас) та висока (4-й клас) пожежна небезпеки.

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