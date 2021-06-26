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Липень в Україні очікується найспекотніший за останні 30 років, – синоптикиня

Юлія Осим

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Цьогорічний липень в Україні може стати найспекотнішим за останні 30 років. Середній показник стовпчика термометра синоптики прогнозують рекордно високим. Про це пише Укрінформ.

«Липень в Україні традиційно найспекотніший місяць. Протягом останніх десятиріч відмічається тенденція до підвищення температури повітря. За даними світових прогностичних центрів, липень 2021 року в Україні також може бути досить спекотним, оскільки очікується, що середня за місяць температура повітря може бути на 0,5-1,0° вищою, ніж в останні 30 років», – розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Проте вона зауважила, що такі дані не свідчать про збереження високої температури протягом усього місяця.

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«Можливі короткочасні зниження температури, які разом з вологою приноситимуть атмосферні фронти та циклони. Липень – це традиційно місяць інтенсивних злив, гроз, граду, шквалу. Липень 2021 не буде винятком. Протягом місяця ми також будемо свідками досить інтенсивних конвективних явищ», – додала синоптикиня.

За її словами, упродовж останніх 30 років (з 1991 року до 2020 року) зміни середньої температури за липень збільшилися на 1,5° у порівнянні з кліматичною нормою 30-річного періоду з 1961 року до 1990 року.

Крім того, протягом останніх 10 років липень був теплішим вже майже на 2°, а у 2010 та 2012 роках «аномалії середньої за місяць температури перевищили 4°».

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