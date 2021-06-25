У світі під час пандемії зросло вживання наркотиків, – ООН

У 2020 році приблизно 275 мільйонів людей у всьому світі вживали наркотичні речовини з немедичною метою. В період пандемії коронавірусу вживання наркотиків значно збільшилося. Як повідомляє hromadske, про це пише AP з посиланням на доповідь, яку опублікувало Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків та злочинності.

У доповіді йдеться про те, що в багатьох країнах під час пандемії спостерігалося зростання вживання канабісу. Згідно з опитуваннями медичних працівників у 77 країнах, 42% респондентів заявили, що вживання канабісу збільшилося. У той самий період спостерігалося зростання немедичного використання фармацевтичних препаратів.

Також у звіті вказано, що за останні 24 роки вживання марихуани зросло в чотири рази в деяких частинах світу. Відсоток підлітків, які сприймали цей препарат як шкідливий, впав на цілих 40%. І це попри те, що є докази того, як вживання марихуани шкодить здоров’ю.

За останніми глобальними оцінками, приблизно 5,5% людей у ​​віці від 15 до 64 років вживали наркотики у 2020 році принаймні один раз. А 36,3 мільйона людей, або 13% від загальної кількості, які вживають наркотики, страждають через це на різні розлади.

Реклама партнерів

Згідно зі звітом, у всьому світі понад 11 мільйонів людей вживають ін’єкційні наркотики, половина з яких живе з гепатитом С.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.