ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові потяг відправився без пасажирів, але з їхніми речами

Юлія Осим

|

Потяг Івано-Франківськ – Київ зупинився на проміжній станції у Львові через технічні проблеми. Відтак, пасажирам запропонували «годинку прогулятися». Однак, технічну затримку вирішили скоритити, і потяг відправився без кілької пасажирів. Про це пише УП.

Одна з постраждалих пасажирок розповіла ТСН, що під час зупинки у Львові до потяга №750  вирішили дочепити вагон із пасажирами, які їдуть з Відня. Провідники повідомили, що люди мають годину та можуть погуляти. Однак потяг рушив передчасно, не попередивши про це пасажирів. У результаті речі людей поїхали у Київ, тоді як люди залишились чекати у Львові.

Загалом у Львові залишилось 7 пасажирів потяга. Зі слів тієї ж пасажирки, в «Укрзалізниці» полишеним подорожуючим запропонували їхати іншим потягом у Київ, проте не в купе, а в кабіні машиніста.

За інформацією Укрзалізниці, 4 загублених пасажирів вже прямують до Києва іншими рейсами. Ще трьох пасажирів пересадять на найближчий рейс № 716 Львів — Київ, який вирушає о 16:12. Речі пасажирів буде доправлено до Києва та збережено на вокзалі, допоки їх не заберуть власники.

Реклама партнерів

В УЗ обіцяють провести службову перевірку щодо ситуації, що сталася. Також перевірять дії провідника, який повідомив пасажирам, що вони можуть годину «гуляти по місту».

Крім того, там відзначили, що пасажирам було оголошено лише «орієнтовний час затримки поїзда», і в таких випадках «пасажири мають знаходитися поблизу поїзда, адже час затримки може змінитися».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів