Тривалість життя українців нижча, ніж середня у світі, – демографи

В Україні середня тривалість життя населення в цілому нижча за середній показник у світі. Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова на форумі «Україна 30. Здорова Україна», передає Укрінформ.

«На сьогодні в Україні середня тривалість життя не тільки чоловіків, а населення в цілому нижча, ніж середня по земній кулі, враховуючи Африку й інші країни», – зазначила Елла Лібанова, коментуючи оприлюднені на форумі дані про середню тривалість життя в Україні – 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок.

Водночас, Лібанова наголосила, що проблема старіння та депопуляції в Україні не найвища в Європі.

«Частка населення 65+ (років, – ред.) в ЄС в середньому 19 %, в Україні – 17 %. Навантаження 60+ (років, – ред.) на 20-64 (років, – ред.), тобто на фактичний, реальний працездатний вік в Україні – 27 %, в ЄС – 31 %. Тобто катастрофічного я нічого такого не бачу», – зауважила науковець.

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Також вона підкреслила, що депопуляція відбувається в багатьох країнах, у тому числі Японії, Німеччині, Італії, Португалії, Греції та інших країнах, де народжується менше, ніж помирає людей.

«Тому навіть якщо брати з урахуванням міграції, то також в Україні не найстрашніші цифри у світі», – пояснила Лібанова.

За її словами, основною причиною депопуляції і старіння є довготривале збереження рівня народжуваності настільки низьким, що воно не забезпечує, аби покоління батьків замістилося поколінням дітей.

«Для того, щоб покоління батьків замістилося поколінням дітей, тобто, щоб хоча б наступне покоління не було меншим за попереднє, треба, щоб на одну жінку народжувалось 2,13 – 2,15 дитини», – відзначила науковець.

Вона додала, що в Україні з 1960-х років стільки дітей не народжується, і в Європі також стільки не народжується.

«Проблема пов’язана не просто із середньою тривалістю життя, не просто із високою смертністю, а з величезною дочасною смертністю», – переконана Лібанова.

Як приклад вона навела дані 2019 року, згідно з якими із тисячі 40-річних чоловіків в Україні до 65 років не доживає 343, тоді як у Швейцарії – 81, у Польщі – 210.

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