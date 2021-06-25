Понад 18% українських учнів щоденно використовують електронні сигарети

Сьогодні в Україні діти шкільного віку мають низку проблем зі здоров’я. Середи них – ожиріння, алкоголь, ранній початок статевого життя. Про це повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Здорова Україна», передає пресслужба ЦГЗ.

«В Україні є 4,2 млн дітей віком від 6 до 17 років, які щодня приблизно по 6 годин на день і протягом 12 критичних років свого соціального, психічного, фізичного та інтелектуального розвитку проводять у закладах освіти. Тому школи відіграють важливу роль у підтримці, зміцненні здоров’я і профілактиці захворювань у дітей та підлітків. У школах мають закладатися основи здорового способу життя, формуватися здорові поведінкові звички, створюватися безпечні освітні умови та надаватися відповідні потребам ефективні медичні послуги», – зазначає Владислав Збанацький.

Діти шкільного віку, на жаль, мають низку проблем зі здоров’я, зокрема, серед них поширена нездорова поведінка й інші фактори.

Які є проблеми в дітей шкільного віку?

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Ожиріння та брак фізичної активності

Щороку фіксується 15,5 тис випадків ожиріння серед дитячого населення. Лише 23,7% учнів є фізично активними не менше 60 хвилин на день.

Порушення режиму сну

18,3% учнів віком 10–17 років лягає спати опівночі чи пізніше в будні дні та 48,3% лягає спати опівночі й пізніше у вихідні та канікулярні дні.

Вживання алкоголю

Майже 40% учнів (10–17 років) хоча б один раз вживали алкоголь, 22,8% — протягом останніх 2 місяців. Вік початку споживання — 10–11 років.

Вживання тютюну

20,1% учнів мають досвід тютюнокуріння, 5,1% — щоденні курці. 18,4% учнів (13–15 років) щоденно використовують електронні сигарети.

Психічне здоровʼя

Понад 22,4% 11-річних і 26, % 17-річних дітей відчували смуток протягом року. Чверті учнів упродовж двох тижнів або більше смуток заважав займатися звичними справами.

Ранній початок статевого життя

Статевий досвід до 18 років мають 40,3% хлопців та 27,8% дівчат. 34% отримали його до 15 років. 4% випадків переривання вагітності, 1,2% пологів від загальної кількості.

Низький рівень обізнаності в питаннях здоров’я

30% тих учнів, хто має статевий досвід, не користуються презервативами. Лише 12,1% знають про шляхи запобігання ВІЛ.

Поширеність ІПСШ

Захворюваність від усіх виявлених: гонорея — 3,8%, трихомоніаз — 4,5%, мікоплазмоз — 2,4%, хламідіоз та сифіліс — 2,6%.

Насильство

Кожен четвертий підліток зазнавав хоча б один раз фізичне й емоційне насильство впродовж життя.

Булінг/кібербулінг

38% учнів стають жертвами образ зі сторони однолітків. 21,5% учнів ображали однолітків онлайн.

«Чому так відбувається? Власне, через сукупність багатьох факторів і один із них — медичне обслуговування. Воно не має бути виключно зосереджено на питаннях проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів і наданні медичної допомоги. Піклування про здоров’я школярів першочергово має бути зорієнтоване на організації щеплень, моніторингу стану здоров’я і факторів, які впливають на нього, а також включати здійснення профілактичних та оздоровчих заходів у закладах освіти. І це, на жаль, не налагоджено в закладах середньої освіти», — наголосив Владислав Збанацький.

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