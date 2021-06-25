Львів’янка здобула «бронзу» на Кубку світу з кульової стрільби

Львівська спортсменка здобула бронзову медаль на Кубку світу з кульової і стендової стрільби, що проходить у Хорватії. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

В хорватському місті Осієк з 22 червня до 3 липня триватиме Кубок світу з кульової і стендової стрільби. 24 червня першу медаль у складі збірної України виборола львів’янка Юлія Коростильова.

Спортсменка стала третьою в особистому заліку у вправі ПП-3 (стрільба з пневматичного пістолета на 10 м). Ця вправа, до слова, входить в олімпійську програму.

Реклама партнерів

Для досвідченої львівської спортсменки, майстра спорту України міжнародного класу Юлії Коростильової, за даними сторінки Новини стрільби кульової – це перша в кар’єрі особиста медаль на Кубках світу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: НОК