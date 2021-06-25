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Львів’янка здобула «бронзу» на Кубку світу з кульової стрільби

Вероніка Рой

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Львівська спортсменка здобула бронзову медаль на Кубку світу з кульової і стендової стрільби, що проходить у Хорватії. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

В хорватському місті Осієк з 22 червня до 3 липня триватиме Кубок світу з кульової і стендової стрільби. 24 червня першу медаль у складі збірної України виборола львів’янка Юлія Коростильова.

Спортсменка стала третьою в особистому заліку у вправі ПП-3 (стрільба з пневматичного пістолета на 10 м). Ця вправа, до слова, входить в олімпійську програму.

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Для досвідченої львівської спортсменки, майстра спорту України міжнародного класу Юлії Коростильової, за даними сторінки Новини стрільби кульової – це перша в кар’єрі особиста медаль на Кубках світу.

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Фото: НОК

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