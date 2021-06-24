Громада на Золочівщині отримала землі вартістю більше 3 млн грн

Громаді повернули 4 га землі на території села Червоне на Золочівщині. Ділянками незаконно заволодів син сільського голови та головний бухгалтер однієї із сільських рад району. Про це Львівському району повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Прокурорами встановлено, що раніше на земельні ділянки загальною площею 4 га у селі Червоне було зареєстровано право власності за сином сільського голови та головним бухгалтером однієї із сільрад Золочівського району. Однак, ці землі належать громаді, а рішення про їх відчуження було підробленим. За це колишній голова згадланої сільсради отримав судовий вирок – 5 років позбавлення волі.

Відтак, після встановлених обставин незаконного вибуття нерухомості, окружна прокуратура звернулася до районного суду про витребування земельних ділянок з незаконного володіння та скасування державної реєстрації права власності на них.

Відповідні позови суд задоволив. Наразі земельні ділянки реально повернуті у власність Золочівської територіальної громади.

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Крім того, як інформують в обласній прокуратурі, суд задоволив також третій позов прокурорів про повернення ще однієї земельної ділянки площею 2 га, яка була незаконно оформлена на дочку голови сільради. Вказане рішення також звернуто до виконання.

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