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Уряд прогнозує зростання тарифів на опалення та гарячу воду на третину

Вероніка Рой

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У 2021 році тарифи для населення на гарячу воду та опалення зростуть на 33%. Такі дані містить Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року, передає РБК-Україна.

Згідно з документом, у 2022 році тарифи зростуть на 6%, у 2023 році – на 5%, у 2024 році – на 5%.

За прогнозом, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть у 2021 році на 20%, 2022 році – на 11%, у 2023 році – на 5%, у 2024 році – на 5%.

Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій подорожчають 2021 році на 10%, 2022 році – на 10%, у 2023 році – на 5%, у 2024 році – на 5%.

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