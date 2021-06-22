До кінця року в «Дії» з’явиться цифровий кабінет пацієнта, – Ляшко

До кінця 2021 року у додатку «Дія» має з’явитися цифровий кабінет пацієнта, за допомогою якого можна буде відстежувати усі свої медогляди онлайн. Про це повідомив Віктор Ляшко під час форуму «Україна 30. Здорова Україна», передає Громадське.

Наразі не відомо, коли саме запрацює така функція у додатку «Дія». Проте у МОЗ сподіваються, що скористатися нею можна буде вже восени 2021 року.

У кабінеті можна буде «чітко відмічати всі щорічні медичні огляди, або раз на два роки, їхні результати та їхню динаміку».

«За результатами цих оглядів – мотивувати, як медпрацівника, вашого сімейного лікаря, так і людину, впроваджуючи певні пільги, компенсації для здорових людей, для тих хто слідкує за своїм здоров’ям», – каже Ляшко.

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